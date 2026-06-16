◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージH組第1節 スペイン0-0カーボベルデ(日本時間16日、アトランタ・スタジアム)カーボベルデ史上初のW杯勝ち点「1」を獲得した同代表チーム。その歴史的快挙に大きく貢献した40歳の守護神ヴォジーニャ選手に対し、世界中から注目が集まっています。人口は59.9万人の小国カーボベルデ。その代表チームは今回がW杯初出場となりました。ヴォジーニャ選手は2012年の代表デビュー以来、8