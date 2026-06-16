【Karte.193】 6月16日 公開 Karte.193「僕はいつもはぐれる」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月16日、同社のマンガサイト「チャンピオンクロス」にて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」のKarte.193「僕はいつもはぐれる」を無料公開した。 Karte.193では、クラスメイトたちと卒業旅行で遊園地へ遊びに来た京太郎と山田は、それぞれに楽しんだり、過去を振り返ったりして