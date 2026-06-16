【第21話】 6月16日 公開 第21話「2人は漕いだ」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月16日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第21話「2人は漕いだ」をチャンピオンクロスにて公開した。 第21話では、香菜と陣が初デートへ。湖で足漕ぎボートに乗りながら、景色を楽しむ。陣は香菜への誕生日プレゼントと