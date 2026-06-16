堀場製作所が強含んでいる。同社はきょう、富士フイルムホールディングス傘下の富士フイルムと、バイオ医薬品製造の培養・精製工程におけるタンクや装置内の成分濃度を連続的にリアルタイムで可視化する「インラインラマン高感度計測システム」を共同開発したと発表。これが株価を刺激しているようだ。 このシステムは、富士フイルムが培ってきた光学設計技術やバイオ医薬品製造の知見と、堀場製が持つ高い感度・精度
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