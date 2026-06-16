クラシコが急落している。１５日の取引終了後に発表した４月中間期単独決算が、売上高１５億６０００万円（前年同期比７．９％減）、営業損益１億８８００万円の赤字（前年同期４５００万円の黒字）と赤字転落で着地したことが嫌気されている。 コア事業であるメディカルアパレルは２ケタ成長となったものの、患者衣ブランドのｌｉｆｔｅ（リフテ）が今期は下期偏重の計画となっていることもあり大幅に減収となった。販管費