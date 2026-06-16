午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６５、値下がり銘柄数は１１６５、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、その他金融など。値下がりで目立つのは鉱業、建設、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS