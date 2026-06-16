Leolaが、『Leola デビュー10周年記念2マンリレー企画「Chase The Stars」』第2弾を8月18日にビルボードライブ横浜、第3弾を9月30日に同会場で開催する。 （関連：SOMETIME'S、NakamuraEmiとの『2man Live Series “League”』次に向かう力に変えた魂の込もったパフォーマンス） 同企画には、“Leolaにとってのスター、憧れ、そして目標の存在”と一緒にステージに立つという想いが込