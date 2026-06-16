ＳＷＣＣが大幅に３日続伸。ＳＢＩ証券は１５日、同社株の投資判断を３段階で真ん中の「中立」から最上位の「買い」に引き上げた。目標株価は１万１７３０円から１万６０２０円に見直した。通信・コンポーネンツ事業に関して、課題はあるものの同社では構造改革（拠点閉鎖や不採算製品の撤退）を進めており、戦略製品の成長期待も加味して同事業が中期的に伸びていくシナリオについて従来よりも解像度が高くなっている、と