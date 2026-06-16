開催：2026.6.16 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 4 - 3 [レイズ] MLBの試合が16日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。 ドジャースの先発投手はエリック・ラウアー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。 1回表、4番 ライアン・ビレード 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレ