Amazonで、Kindle本を対象とした「夏の超ビッグセール」が6月16日（火）に始まった。対象の電子書籍が最大70%OFFとなる。 さまざまな出版社が参加するこのセールに、弊社インプレスも参加している。写真・カメラのジャンルを含む電子書籍が対象となっている。 本ページでは、写真・カメラ関連のセール品を紹介する。 セール名 Kindle本 夏の超ビッグセール セール期