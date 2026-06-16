アイドルグループ日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんの“ガチすぎる”リアクションが話題を呼んでいる。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。57分に中村敬斗、88分に鎌田大地がゴールを奪い、二度のビハインドを追いつく粘りを見せ、２−２のドローで勝点１を獲得した。今大会、動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしている影山さんは、「カゲ