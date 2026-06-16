北中米ワールドカップは５日目を迎え、いまだアジア勢は負けなしだ。参戦する９か国中で、６か国がグループステージの初戦を終えた。戦績は以下のとおり。Ａ組／韓国 ２−１ チェコＢ組／カタール １−１ スイスＤ組／オーストラリア ２−０ トルコＦ組／日本 ２−２ オランダＧ組／イラン ２−２ ニュージーランドＨ組／サウジアラビア １−１ ウルグアイ ６戦して２勝４分け。無敗記録が継続されているなか、ネット上