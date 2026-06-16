【写真】佐久間大介のラフな濃いめピンクロングヘア＆スウェット姿ラジオオフショット Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務めるラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）公式Xで、6月13日放送回のオフショットが公開された。 ■シンプルなコーディネートで映える髪色や表情に注目 公開されたのは、シンプルなグレーのスウェットのセットアップ姿の佐久間が