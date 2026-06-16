【写真＆動画】藤井風『MUSIC AWARDS JAPAN』ライブ映像＆フォト 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』公式SNSにて、Fujii Kaze（藤井風）が「Prema」をパフォーマンスする映像と写真が公開された。 ■「Fujii Kazeのパフォーマンスに会場は総立ち」のひと言レポートも 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式は6月13日に開催。藤井は「最優秀アルバム賞」を『Prema』で受賞したほか、「Prema」