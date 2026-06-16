16日14時現在の日経平均株価は前日比229.40円（0.33％）高の6万9546.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1165、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を337.90円押し上げている。次いでキオクシア が141.97円、フジクラ が88.30円、村田製 が56.72円、太陽誘電 が50.45円と続く。 マイナス寄与度は100.5