渋野日向子が復調気配だ。開幕から7試合で予選落ちが4度あり、5月末時点ではポイントランキングが154位。だが、6月4日から開催された全米女子オープンではメジャー大会でのさすがの強さを見せ、17位タイフィニッシュ。同ランキングを109位に上げた。さらに、11日から開催されたダンブル戦・ダウ選手権には、勝みなみとの黄金世代コンビで臨み5位タイ。ポイントランキングは84位となった。特に全米女子オープンで