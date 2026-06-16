2026年6月15日、韓国メディア・韓国経済は「韓国、助けて…プライドを捨てた日本の緊急SOS」と題した記事を掲載した。日本の液化天然ガス（LNG）運搬船建造復活に向け、今治造船、川崎重工業、名村造船所の3社が協業する。35年ごろの建造再開を目指し、年間3〜5隻の生産体制を構築する計画だという。日本メディアによると、製造技術の導入に向けて韓国企業にも協力を要請する方針だ。記事はこれを引用し、「日本政府は造船業を国家