長田観光in山手線ヒンヤリツアー暑い季節でも楽しめる！山手線の駅周辺でひんやり楽しめるスポット巡りツアー！長田観光が厳選したスポットを予算４人８０００円で楽しみ尽つくします！【出演者】長田庄平有岡大貴佐藤栞里ゲスト中務裕太（GENERATIONS）【商品】▼東京交通会館▽沖縄わしたショップ海ぶどう750円切り落としラワーコミュニティ400g900円さーたーあんだぎープレーン180円沖縄てんぷらもずく260円（