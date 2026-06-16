年々厳しさが増す夏の猛暑。うだるような暑さを抜け出し、涼しい環境で心身をリフレッシュする“避暑トラベル”は、これからの時季にぴったりの過ごし方だ。【写真】話題の新感覚スポーツ「ピックルボール」が7月18日(土)に登場そこで、今夏の旅先としておすすめしたいのが、北海道の「ニセコビレッジ」。世界有数のスノーリゾートとして知られており、7月・8月の平均気温が20度前後と、都市部の酷暑に比べて圧倒的に過ごしやすい