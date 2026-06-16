中国南西部の四川省成都市の金沙遺跡から2001年に出土した「太陽神鳥」金飾がこのほど、北京市内の中国国家博物館で一般公開されました。太陽神鳥金飾は外径12．53センチ、内径5．29センチで、極めて薄く、その厚さは1ミリの5分の1しかありません。金含有率は94．2％で、ほぼ24金の基準に達しています。この文化財は秦（紀元前221〜前207年）以前に四川盆地で栄えていた古蜀文明における金工芸の輝かしい成果を代表するもので、古