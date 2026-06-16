15日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは、ミドルブロッカーの青柳京古（34）、アウトサイドヒッターの古川愛梨（22）、セッターの赤星七星（31）の3選手が加入したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 長野県出身の青柳は愛知学院大学を卒業後、2014年に上尾メディックス（現・埼玉上尾メディックス）へ入団した。10シーズンにわたり同