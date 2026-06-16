4月29日の『ONE SAMURAI 1』でロッタンに勝利し、15年に及ぶ現役生活を終えた武尊（34）が、16日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。自身の引退試合で着用したグローブの鑑定額に驚いた。【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊この日は「仲良しすぎる吉田軍団」として吉田沙保里、豊ノ島、武尊が登場。お互いの秘密などをぶっちゃけた。番組中盤、