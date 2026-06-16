大手芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」が新たなアイドルグループを輩出する。有限会社「YARD」と共同でマネジメント会社「meleap」（メリープ）を設立。第1弾アイドルグループとして女性9人組「NEVERENDROLL」がデビューする。もともとアイドルとして活動していた者、配信などを行っていた者、アイドルを夢見ながらも一歩が踏み出せずにいた者、思い通りにいかず挫折を経験した者など、それぞれ