テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが15日、自身のXを通じ、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsオランダを実況したNHK・小宮山晃義アナウンサーを称賛した。【画像】サッカーW杯日本vsオランダを実況したNHK小宮山晃義アナのプロフィール試合は、日本時間15日早朝に行われ、2対2で引き分けた。メイン解説を務めた本田圭佑の語録が話題になり、小宮山アナの好アシストも話題となった。選手のデータなどを聞かれ、即