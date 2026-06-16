◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日3位決定戦明大5―7慶大（2026年6月16日神宮）武相（神奈川）から初めて明大に進学した吉崎創史捕手（1年）が自慢の長打力を発揮し存在感を示した。高校ではU18日本代表候補に選ばれ二塁送球は1・83秒。この日は途中出場ながら左翼線二塁打のあと、9回には左中間スタンドに打ち込んだ。「真っ直ぐ狙いで本塁打はシンだったので入ってくれてうれしかった」と笑顔。「