今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝とのコンビでオークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）は、第１回登録を済ませていた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日・仏パリロンシャン）への出走を見送り今秋は国内に専念することが分かった。管理する寺島師が１６日、発表した。今後は秋華賞（１０月１８日・京都）からエリザベス女王杯（１１月１５日・京都）へ向かう方針。鞍上は引き続き今村聖奈を予定している。寺島師