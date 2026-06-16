阪神・藤川球児監督（45）が16日、試合前練習の前にドラフト1位・立石正広内野手（22）と高寺望夢内野手（23）のフリー打撃を見守った。指揮官は、全体練習の前に姿を見せると、すぐさまグラウンドへ向かった。小谷野打撃チーフコーチ、上本打撃コーチとともに、高寺と立石のフリー打撃を約30分間チェック。時折コーチ陣と話し込みながら、一球一球を見守った。立石は、直近2試合は相手先発が右投手ということもあってベンチ