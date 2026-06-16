米大リーグは１５日（日本時間１６日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区のドジャースはホームでア・リーグ東地区のレイズと対戦。１番指名打者で先発したドジャースの大谷翔平は、４打数無安打で２試合連続でノーヒットに終わり、打率も３割を切った。レイズの先発は２０１８年から２１年にかけて日本ハムとソフトバンクで活躍した右腕ニック・マルティネス。大谷の第１打席は外角の変化球を打ち上げて右飛、第２打席はカット