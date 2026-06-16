人気パティシエの鎧塚俊彦氏が１５日、インスタグラムを更新。体調不良で自宅静養したことを報告し、この１カ月で減った体重も告白した。鎧塚氏は「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と報告。「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この１カ月余りで約６キロほど体重が落ちました」ともつづ