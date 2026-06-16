○ドジャース4−3レイズ●＜現地時間6月15日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが本拠地3連戦を先勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連続のノーヒットに終わった。レイズ先発はかつて日本ハム、ソフトバンクでプレーした右腕ニック・マルティネス。初回の第1打席はカウント0-2から外角のチェンジアップを打って右飛。3回裏の第2打席はカウント1-2から外角高めのカットボー