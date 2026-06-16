マウスコンピューターは6月16日、ＫULおよびeスタジアムが主催・共催する、教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！〜小学生1000人で夏の自由研究2026〜」へ機材協賛を行うと発表した。同イベントは、世界的に人気のゲーム「Minecraft（マインクラフト）」を活用し、子どもたちが自らのアイデアを形にしながら、住まいやまちづくりについて学べる体験型イベント。7月18日から8月16日（日）まで、大阪府和泉市を中心に