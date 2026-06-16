オランダ戦で現地レポーターが仰天サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2のドローで勝ち点1を獲得した。2度のビハインドを追いついたチームへ、現地で声援を送り続けた日本代表サポーターに海外からも絶賛の声が相次いでいる。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まると、会場を埋め尽くした青いサポーターたちは割れん