田植えを体験する小学生ら中山千枚田香川・小豆島町14日 香川県小豆島町の中山千枚田で14日、田植えが行われ、地元の小学生と保護者ら約80人が参加しました。 中山千枚田には約800枚の田んぼが広がり、「日本の棚田百選」に選ばれています。 田植え体験は、棚田の保全に取り組む中山棚田協議会や香川大学の学生団体が企画しました。 児童らは田んぼに入って苗を一株ずつ植えていきました。 （田植えをし