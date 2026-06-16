オランダDFダンフリースが日本戦に言及オランダ代表は現地時間6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の初戦で日本代表と対戦し、2-2で引き分けた。2度のリードを守り切れずに勝ち点を落とす結果に。DFデンゼル・ダンフリース（インテル）は「日本が非常にいいチームで規律正しい選手が揃っていることは分かっていた」と試合を振り返った。オランダは後半5分にセットプレーの二次攻撃からキャプテンのDF