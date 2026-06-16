FBIは2025年2月に、捜査官、分析官、鑑識専門家のデジタル捜査能力を高めるための街「Kinetic Cyber Range」を設立しました。設立以来1400人以上の訓練生を訓練してきたというKinetic Cyber Rangeの内部が2026年6月に初めて公開され、訓練の詳細などについてFBIが語っています。Inside the FBI’s Kinetic Cyber Range - FBIhttps://www.fbi.gov/news/stories/inside-the-fbis-kinetic-cyber-rangeInside the FBI's Kinetic Cyber