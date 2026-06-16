オランダと2-2で引き分けた一戦を終え、海外で話題に日本代表MF中村敬斗は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップのオランダ代表戦に先発出場した。試合は2-2の引き分けに終わったが、中村が試合中にルールで義務付けられているすね当てを着用していなかったのではないかという疑惑が浮上している。英メディア「GIVE ME SPORT」が報じた。テキサス州のAT＆Tスタジアムで開催された一戦は、後半にオランダのDFフィルジ