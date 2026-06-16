なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で開催された映画『山口くんはワルくない』浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに、共演の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、監督の守屋健太郎と共に出席。夏にやりたいことを発表する中で、インドア宣言をする場面があった。【写真】大人っぽい濃いグレーの浴衣で登場した高橋恭平本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、