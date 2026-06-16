サッカー北中米Ｗ杯で盛り上がるなか、人気歌手がユニホーム姿を披露！「かわいいーっ」と絶賛の声が寄せられた。「日本を応援」と題して１６日までに自身のインスタグラムを更新したのは、シンガー・ソングライターのｍｉｗａ（３６）。１５日が３６歳のバースデーで「誕生日のメッセージもありがとうございます」と祝福に感謝した。「＃ＦＩＦＡ＃ｗｏｒｌｄｃｕｐ＃ｊａｐａｎ」とハッシュタグをつけ、ユニホーム姿を