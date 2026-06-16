女優・南果歩が主演したショートフィルム「日々をつなぐ」（井上博貴監督）が１６日までに、海外のＰＲアワードでゴールドを受賞した。受賞作は、再発乳がんの患者を主人公に、病との向き合い方を描いた１９分の短編。南自身、約１０年前に乳がんの診断を受け、温存療法を選択して今に至る。南は、昨年の完成披露舞台あいさつで「今回『これは、やらねば』と思って出演した。演じながら、実際に医師からがんの宣告を受けたと