◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神・下村海翔投手、今朝丸裕喜、伊原陵人投手、育成の神宮僚介投手の若手４選手が１軍に合流した。下村は４月２６日にも１軍で練習に参加し、藤川監督がブルペンでの投球を確認した。ファームでは３試合に登板し、防御率４・００。投球回を重ね、ついに故障組から外れた。伊原は４月１９日・中日戦（甲子園）に先発したが、２回途中わずか５３球で緊急降板