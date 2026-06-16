元「モーニング娘。」でタレントの辻希美、夫の俳優・杉浦太陽が１６日、都内で「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けＰＲ発表会に出席した。アンバサダーに就任した２人は、現在５人の子どもを育てる。杉浦が「僕も父親として楽しみにしている。牛肉を家族で囲めるのも楽しみ」と声を弾ませ、辻も「（子どものうち）３人が男の子。食べ盛りでお肉が大好きなので、楽しみにしている」と笑みを浮