7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇に出演する。【CMカット】踊りだす…！Amazon「プライムデー」CMに出演するHANA今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇となる。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしま