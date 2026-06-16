フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が16日、YouTubeチャンネルを更新。国会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」と発言した立憲民主党の古賀千景参院議員の言動について言及した。古舘は、今回の古賀氏の発言内容に触れ「これはいかんですよ。いけないに決まってるんですよ」とピシャリ。「だって経済的に厳しい中でその子どもが自衛隊員になる人もいれば、そうじゃない場合で自衛隊に行く、防衛省に入って行く、いろん