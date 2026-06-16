チュニジア代表は15日、サブリ・ラムシ監督の解任を発表。W杯期間中の指揮官交代を決断した。コートジボワール代表の監督も務めた経験がある同監督は今年1月にチュニジア代表の監督に就任したが、わずか5試合で解任という運びになった。ラムシ監督率いるチュニジアはW杯初戦でスウェーデン代表と戦ったが、1-5の大敗を喫した。この試合の後、チュニジアのサッカー連盟は公式のインスタグラムにて「サブリ・ラムシ監督を解任するこ