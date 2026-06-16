Behaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』の発売10周年を記念するスペシャルイベントを、現地時間の日曜日にカナダ・モントリオールの旧港にて開催したことを発表した。 【画像あり】大規模なビジュアルアップデートの比較画像や、参戦するジェイソンの姿など 会場では新チャプター、ビジュアルアップ