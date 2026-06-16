MATCH 15グループG第1戦2026年6月16日 10:00キックオフ（会場：ロサンゼルス・スタジアム)イラン 2-2 ニュージーランドW杯が開幕して5日目、グループGの初戦が行われ、4大会連続7回目の出場となるイランと4大会ぶり3回目の出場となるニュージーランドが激突。この一戦の注目ポイントは両チームのストライカーで、イランにはタレミ、ニュージーランドにはクリス・ウッドというトップクラスの得点力を持つ点取り屋がいる。先制点は