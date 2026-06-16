岡山市内に住む20代男性が腸管出血性大腸菌O157による感染症と確認されたことがわかりました。 岡山市によりますと、岡山市内に住む20代の男性は、今月（6月）8日から腹痛や血便の症状があり、9日になっても改善しないため市内の医療機関を受診しました。検査の結果、腸管出血性大腸菌O157によるベロ毒素産生性が確認されたため、13日に岡山市保健所に届け出があったということです。男性の症状は、16日現在は軽症化しているとい