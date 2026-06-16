現在開催中の北中米ワールドカップでは、ハーフタイム中の選手へのインタビューが国際サッカー連盟(FIFA)によって初めて許可されていて、試合中継の視聴者は試合中の選手達の生の声をリアルタイムで聞くことができるようになった。しかし、全ての選手がこのインタビューを受け入れているわけではない。ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールもその一人で、同選手はグループステージ初戦のモロッコ戦のハーフタイム中にインタビ