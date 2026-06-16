国会ではさきほど、刑事裁判のやり直し=「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案が衆議院を通過しました。刑事訴訟法の改正案は、再審開始の決定に対して検察官が不服を申し立てる抗告の「原則禁止」などが盛り込まれています。また、与党と参政党が提出した修正案が可決したことで付則に盛り込まれている5年ごとの規定の見直しの対象に▼証拠の目的外使用の禁止や▼検察が保管する「証拠一覧表」に関する制度が例示として追加