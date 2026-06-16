■MLBドジャース4ー3レイズ（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数無安打2三振。5月12日以来、約1か月振りの2試合連続ノーヒット、日本ハムの後輩・N.マルティネス（35）に完璧に抑えられた。チームは3対3の同点で迎えた7回、代打・M.ロハス（37）が今季2号の勝ち越しアー